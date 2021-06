Visite mediche per Calhanoglu l’ex Milan: firma di un triennale?

INTER – visite mediche per il 27enne Hakan Calhanoglu giunto a costo zero dal Milan con un volo privato lunedì sera a Linate. Il centravanti della nazionale turca inizia a mettere radici nell’universo Inter dopo l’eliminazione dagli Europei 2020. Un’operazione portata avanti da Marotta e Ausilio che ha subito a una forte accelerazione data l’emergenza improvvisa per Eriksen. Una prima parte delle visite mediche ha avuto inizio alle 9.30 presso l’Humanitas di Rozzano, in orario di pranzo verrà messo in atto il test di idoneità al Coni: propedeutica per l’idoneità sportiva.

Visite mediche per Calhanoglu: a quanto ammonta la cifra?

E’ iniziato il Calha day. Per il centrocampista e attaccante dell’ex Milan verrà messo in atto un contratto triennale con possibilità d’una ulteriore stagione. Una quota di 4.5 milioni netti per la prima stagione e 5 per le due seguenti, con aggiunta di bonus. Il giocatore arriva in casa nerazzurra a costo zero. Sono buone notizie per il ct Simone Inzaghi che sarà pronto a utilizzare il giocatore nel miglior modo. Per il tecnico, Calhanoglu è il primo colpo di mercato.

Calhanoglu voleva continuare a essere un protagonista in Italia e la sua famiglia voleva restare a Milano. E dopo i sondaggi di Atletico Madrid e Juventus, Marotta e Ausilio hanno sferrato l’affondo decisivo.