Calciomercato Atalanta, ad un passo un difensore della Juventus

Una nuova stagione sta per incominciare. L’annata 2021-2022 è infatti alle porte. Tra calciomercato e rispettivi ritiri, tutti i club di Serie A hanno iniziato già a prepararla. Incredibile come sia passato il tempo, dalla fine dei campionati, al termine di Euro 2020. Nemmeno il tempo di continuare a realizzare ciò che è successo nel mese attuale, almeno per noi italiani, che bisogna subito tornare sul pezzo. In campo.

Molte sono le squadre, che nonostante alcuni problemi di tipo economico portati dal COVID-19, si stanno muovendo in entrata. Questo, senza ombra di dubbio per un ottimo bilancio finanziario o per alcuni grandi cessioni effettuate. Come nel caso dell’Inter, con Hakimi al Paris Saint-Germain. Rimaniamo però sempre in Lombardia, ma parlando di un’altra compagine. L’Atalanta.

Nelle ultime ore, il calciomercato degli uomini allenati da Gian Piero Gasperini, si sta infiammando come non mai. Quest’ultimi, sono attivissimi per regalarsi i rinforzi adeguati ad affrontare compresa tre competizioni, compresa la Champions League. Tra i vari prospetti individuati dalla famiglia Percassi, come valida alternativa al titolare Gosens, vi è quella di Gianluca Frabotta. Il laterale sinistro classe 1999 ed in forza attualmente alla Juventus, è uno dei principali obiettivi per i bergamaschi. La trattativa volge spedita e secondo varie affidabili fonti, l’arrivo del difensore in quel di Bergamo, potrebbe concretizzarsi a partire già dalla settimana prossima. Quando le due società si vedranno di nuovo, in un incontro che si pensa sia decisivo per portarlo poi alla corte dei nerazzurri.

LE CIFRE

Se l’acquisto del difensore bianconero dovesse andare in porto, la Dea stando a quanto trapela, andrebbe a sborsare una cifra che viaggia dai 5 agli 8 milioni di euro. La formula, è la stessa che ha permesso l’approdo di Romero: il prestito con diritto di riscatto. Attendendo dettagli maggiormente precisi sulle cifre ufficiali, queste sono le attuali informazioni che riguardano l’ex giocatore della Juventus Under 23.

I NUMERI DI FRABOTTA

Lanciato da Maurizio Sarri nell’ultima gara della scorso campionato contro la Roma, Frabotta è riuscito a trovare con il passare del tempo maggiore continuità nella stagione appena terminata con Andrea Pirlo come allenatore. L’esterno che di anni ne ha 22, ha collezionato ben 17 presenze: 15 in campionato, una in Champions ed un’altra in Coppa Italia. In quest’ultimo torneo, è arrivata tra l’altro anche l’unica rete segnata sino ad ora, ai danni della Spal.