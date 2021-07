Calciomercato Bologna, Arnautovic è sempre più vicino

Calciomercato Bologna, Arnautovic a un passo. Il tormentone dell’estate 2021 in quel di Bologna sembra arrivare al capolinea: Marko Arnautovic vuole i rossoblù. Dopo l’eliminazione dagli Europei, il calciatore ha espresso la sua volontà di ritornare a giocare in Italia. Il suo cartellino, del valore di circa 10 milioni, è attualmente di proprietà dello Shanghai Port, club cinese che non sembra intenzionato a fare sconti. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore austriaco per accelerare la trattativa ha espresso al Bologna la volontà di ridurre di un anno la durata del contratto che lo legherebbe agli emiliani. In questo modo la società rossoblù potrebbe utilizzare quei soldi per alzare la cifra proposta al club cinese. Non solo. La voglia di unirsi alla corte di Sinisa Mihajlovic è tanta da aver convinto anche l’entourage dell’austriaco ad abbassare le richieste economiche legate alle commissioni dell’eventuale trasferimento. È solo questione di limare gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il passaggio di Arnautovic al Bologna.

Le vie infinite del calciomercato: Bologna sarebbe un ritorno in Serie A per Arnautovic

L’austriaco infatti non è un volto nuovo per il nostro campionato. Anche se pochi di noi se lo ricordano, all’età di 20 anni militava nell’Inter. Una stagione in ombra per lui, nella quale totalizzò solamente 3 presenze in Serie A per un totale di 55 minuti, ma non può dire lo stesso la sua bacheca trofei personale. La stagione 2009/2010 sarà ricordata dai tifosi interisti come “l’anno del Triplete“. Anche se non da protagonista quindi, Arnautovic può vantare di aver vinto una Champions League.