Tabellone calciomercato estivo Serie A 2021 LIVE: tutti gli acquisti e le cessioni delle venti squadre

TABELLONE CALCIOMERCATO SERIE A 2021/2022 LIVE – Da giovedì 1 luglio a martedì 31 agosto 2021: sono queste le date del mercato estivo del nostro campionato, come al solito. L’anno scorso, come ricorderete, fu un mercato anomalo, protrattosi per tutto settembre e che, certamente, non ha aiutato gli allenatori nell’assemblaggio delle squadre durante la mini preparazione. Quest’anno si torna alla normalità, anche se ci sarà ancora da fare i conti col Covid-19: o meglio, con l’impatto economico della pandemia ancora in corso. Ecco tutti i trasferimenti e le trattative della Serie A aggiornati giorno per giorno.

Tabellone Calciomercato Serie A 2021/2022: acquisti, cessioni e trattative in corso dall’Atalanta al Milan

ATALANTA

Acquisti: Musso (Udinese)

Cessioni: Barrow (Bologna)

BOLOGNA

Acquisti: Soumaoro (Lille), Bonifazi (SPAL), Barrow (Atalanta)

Cessioni: Palacio (Svinc.), Danilo (Svinc.), Da Costa 8Svinc.)

CAGLIARI

Acquisti: Strootman (Marsiglia)

Cessioni: Miangue (Bruges), Tramoni (Brescia), Despodov (Ludogorets), Asamoah (Svinc.), Klavan (Svinc.)

EMPOLI

Acquisti: –

Cessioni: Sabelli (Svinc.)

FIORENTINA

Acquisti: Gonzalez (Stoccarda), Maleh (Venezia)

Cessioni: Hancko (Sparta Praga), Ribery (Svinc.), Borja Valero (Svinc.), Caceres (Svinc.)

GENOA

Acquisti: Buksa (Wisla Cracovia)

Cessioni: Pandev (Svinc.), Zapata (Svinc.)

INTER

Acquisti: Calhanoglu (Milan), Cordaz (Crotone)

Cessioni: Padelli (Udinese), Young (Aston Villa)

JUVENTUS

Acquisti: –

Cessioni: Buffon (Parma)

LAZIO

Acquisti: Kamenovic (Cukaricki)

Cessioni: Lulic (Svinc.), Parolo (Svinc.)

Calciomercato Serie A 21/22 acquisti e cessioni, il riepilogo dal Milan al Verona

MILAN

Acquisti: Maignan (Lille)

Cessioni: Donnarumma G. (Svinc.), Donnarumma A. (Svinc.), Calhanoglu (Inter), Mandzukic (Svinc.), Laxalt (Dinamo Mosca)

NAPOLI

Acquisti: –

Cessioni: Maksimovic (Svinc.), Hysaj (Svinc.)

ROMA

Acquisti: –

Cessioni: Mirante (Svinc.), Farelli (Svinc.), Bruno Peres (Svinc.), Juan Jesus (Svinc.)

SALERNITANA

Acquisti: –

Cessioni: –

SASSUOLO

Acquisti: Maxime Lopez (Marsiglia)

Cessioni: Marlon (Shakhtar Donetsk)

SPEZIA

Acquisti: –

Cessioni: Ricci (Svinc.)

TORINO

Acquisti: Berisha (SPAL)

Cessioni: Ujkani (Svinc.)

UDINESE

Acquisti: Padelli (Svinc.)

Cessioni: Prodl (Svinc.), Musso (Atalanta), Ingelsson (Hansa Rostock)

VENEZIA

Acquisti: Schnegg (LASK), Heymans (Waasland-Beveren), Peretz (Maccabi Tel Aviv), Ebuehi (Benfica)

Cessioni: Maleh (Fiorentina)

VERONA

Acquisti: –

Cessioni: Danzi (Cittadella)