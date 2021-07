Calcio Mercato Fiorentina, Italiano studia le novità per il reparto offensivo. Dopo un presunto interesse per il gigante nigeriano Simy, la Fiorentina del neo tecnico Italiano sembra essere interessata all’acquisto di Junior Messias. Il trequartista brasiliano, oggi in forza ai rossoblù calabresi, dove non resterà sicuramente, viene valutato circa 10 milioni di euro.

Nella stagione appena conclusa con la retrocessione in serie B a Crotone, Messias ha realizzato 9 reti e 4 assist. Il calciatore, molto stimato da Italiano, è un classe ’91 esploso abbastanza tardi nel calcio che conta. Più che il valore attribuitogli le perplessità della società viola arrivano proprio dai 30 anni appena compiuti di Messias, che non lo rendono di certo un profilo in prospettiva.

Mercato Fiorentina, Italiano studia le opzioni offensive

Con due terzi di maglie già praticamente assegnate nel 4-3-3 della Fiorentina, resterebbe da capire come Italiano utilizzerebbe Messias. Il brasiliano è un mancino come Gonzalez, e questo non permetterebbe al tecnico ex Spezia di avere entrambi gli esterni offensivi a piede invertito.



Con Vlahovic sicuramente centravanti titolare, la soluzione che si prospetterebbe è quella di utilizzare Gonzalez come ala classica a sinistra, sfruttandone la velocità e la capacità di dribbling per arrivare sul fondo e scodellare verso il centro palloni interessanti. Con l’argentino dirottato a sinistra Messias andrebbe a destra per sfruttare il movimento a rientrare verso il centro dell’area di rigore.