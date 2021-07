Calciomercato Fiorentina: si guarda in Calabria per il futuro

Calciomercato Fiorentina: Commisso lavora al futuro. Dopo una stagione decisamente grigia, la Viola è a caccia di rinforzi per tornare agli antichi fasti. La dirigenza ha avviato vari contatti per rinforzare una rosa che ha deluso le aspettative. Sistemata la questione relativa alla panchina, con l’ingaggio del tecnico-rivelazione Vincenzo Italiano, è tempo, adesso, di fornirgli giocatori all’altezza. Si preannuncia una vera rivoluzione.

Calciomercato Fiorentina: si guarda a Crotone

Sportmediaset, ha riportato un’indiscrezione che vuole Pradè impegnato ad imbastire una trattativa complicata, per portare all’ombra del Ponte Vecchio Junior Messias e Nwankwo Simy. Entrambi i calciatori, nel campionato scorso, hanno vestito la casacca rossoblu del Crotone. L’affare non è semplice, perchè i pitagorici non intendono svalutare la loro rosa. La Fiorentina lavora per ottenerli entrambi in prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione non decisamente low cost, visto che i calabresi chiedono 10 milioni per il centrocampista brasiliano. Per l’attaccante di origine nigeriana, il prezzo è decisamente più alto. La sua valutazione è, importante sottolinearlo, lievitata nel corso dell’ultimo campionato. Complici anche le oltre 15 reti che, purtroppo, non hanno aiutato il Crotone a mantenere la Serie A. Il suo innesto potrebbe essere importante, per fornire al nuovo allenatore una valida alternativa a Dusan Vlahovic.