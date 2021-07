Mercato Fiorentina, il nuovo DS adesso è ufficiale

Mancava soltanto l’ufficialità per il regista del Mercato della Fiorentina, il nuovo DS sarà Nicolas Burdisso. L’argentino è già al lavoro da qualche settimana e ufficialmente ha già piazzato il primo colpo di mercato con l’ingaggio dallo Stoccarda di Nico Gonzalez. Burdisso affiancherà Pradè, in odore di rinnovo, nella gestione dell’area tecnica viola. Ci si aspetta un lavoro che porti la Fiorentina ad essere attiva e in vantaggio su molte trattative riguardanti il Sudamerica, con colpi low coast e altri su giovani talenti in rampa di lancio.

Mercato Fiorentina, il nuovo DS sarà Burdisso: conosciamolo meglio

Da calciatore Burdisso era un difensore arcigno, a volte rude ma difficile da superare e molto abile in marcatura. Dotato di un ottimo tempismo era solito rendersi molto pericoloso nei colpi di testa, specialità che gli ha permesso di segnare anche diversi gol.

Argentino e cresciuto nel Boca Junior si è subito messo in grande evidenza nel campionato locale, tanto da meritarsi la chiamata da parte dell’Inter, dove ha disputato cinque ottime stagioni. Arrivato in Italia non se n’è più andato, giocando anche nella Roma, nel Genoa e nel Torino, dove ha chiuso nel 2018 la sua carriera. Vanta anche 49 presenze e 2 reti con la selezione albiceleste.

Tornato al Boca Junior come DT, adesso è il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, dove ha già mostrato il suo talento ingaggiando Nico Gonzalez.