Si infuoca il calciomercato Inter è sfida con l’Arsenal per il terzino destro. La società lombarda ha intenzione di strappare via agli inglesi il giocatore. Il club nerazzurro ha puntato l’obiettivo su Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal.

I problemi finanziari che sta affrontando l’Inter ha spinto la società a cedere Hakimi, il giocatore è andato al Paris Saint-Germain. Nelle casse nerazzurre sono entrati 70 milioni di euro. Intanto a Milano valutano il sostituto giusto; Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi sullo spagnolo in forza ai Gunners.

Il nome Hector Bellerin non è il primo che ha iniziato a risuonare a Milano per andare a rinforzare la corsia destra dell’Inter. In realtà si pensava anche a Denzel Dumfries, che è stato uno dei giocatori rivelazione di questo Europeo. Dumfries ha mostrato potenza fisica e capacità di unirsi all’attacco con la squadra olandese. Anche Manuel Lazzarri è rientrato nella lista nerazzurra, a breve dovrà incontrare di nuovo il neo tecnico, Simone Inzaghi. I due si conoscono molto bene, Lazzari è della Lazio.

Ma il nome che più risuona nelle ultime ore nelle orecchie degli interisti è il terzino destro spagnolo di proprietà dell’Arsenal, che non è più un intoccabile e la dirigenza Gunner ha fissato un prezzo per lui: 20 milioni di euro.

Inter e Arsenal sono costretti a confrontarsi e a capirsi per trovare un accordo, ma al momento ci sono divergenze tra le due società. La società inglese vuole un’opzione di trasferimento obbligatoria, mentre i nerazzurri non vogliono un obbligo di trasferimento, ma cercano l’opzione di riscatto.