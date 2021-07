DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI MOURINHO ALLA ROMA

Lo Special One è arrivato in capitale, ma ancora non è avvenuta la presentazione ufficiale, evento che si terrà oggi: 8 luglio 2021.

L’addio a Paulo Fonseca ha portato José Mourinho alla Roma prima della fine del campionato, ma con contratto che avrebbe avuto inizio solo al termine della stagione in corso. Dopo due mesi dalla notizia, il Mourinho Day è arrivato, e il neo tecnico della squadra giallorossa verrà presentato ufficialmente questo pomeriggio. Inizierà tutto con la Conferenza Stampa alle ore 13.30 alla Terrazza Caffarelli. Alle ore 17, invece, ci sarà il primo allenamento di Mou alla Roma. La Conferenza Stampa si potrà seguire in diretta, in tutto il mondo.

Dove vedere la presentazione di Mourinho alla Roma

In diretta dalla Terrazza Caffarelli, alle ore 13.30 inizierà la Conferenza Stampa di presentazione di José alla Roma. L’evento sarà seguito a livello internazionale e la società giallorossa ha scelto una location davvero suggestiva: all’interno dello splendido Palazzo che ospita i Musei Capitolini. Lo Special One arriverà in Campidoglio accompagnato dai Friedkin, ma per l’occasione particolare, sarà presente anche il sindaco di Roma: Virginia Raggi.

La conferenza stampa verrà trasmessa anche in tempo reale anche sui profili Twitter e Facebook della Roma. La diretta televisiva, invece, sarà affidata a Mediaset che trasmetterà la conferenza in chiaro su Canale 20.