Calciomercato Inter, rinnovo ufficializzato

Inter, rinnovo ufficializzato per Aleksandar Kolarov. Il serbo in forza ai nerazzurri ha appena firmato il contratto che lo legherà alla società di Milano fino al 2022.

Un’importante mossa di mercato quella messa a segno dalla società nerazzurra. Un colpo che ha rinforzato ulteriormente l’organico a Simone Inzaghi per la stagione che verrà. Una gioia anche per il 35enne esterno serbo, che ha avuto l’occasione di prolungare il suo legame con la squadra del Giuseppe Meazza per un’altra stagione. In questo modo l’ex Roma potrà continuare fino al 2022 nella squadra lombarda. Una decisione importante, quindi, per rinnovare questo giocatore e allungare il loro legame.

Il terzino sinistro di origini balcaniche è arrivato a Milano nel 2020 quando ha lasciato la Roma per vestire la maglia nerazzurra. Il neo allenatore ha deciso, insieme alla società, di trattenere il giocatore, tra l’altro molto duttile sul campo, in quanto può essere impiegato sia come difensore che centrocampista. Kolarov è dotato di buon tiro, oltre che potente e, a 35 anni compiuti, può dare una grande mano all’Inter con la sua esperienza.

Il comunicato ufficiale della società, arrivato poco fa, recita: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022″.