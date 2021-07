Inzia a prendere forma il calciomercato Milan, il dopo Calhanoglu arriva dal Real Madrid. La società rossonera deve sostituire alla meglio l’ex Numero 10 che è andato a rinforzare i cugini nerazzurri. Paolo Maldini ha puntato ancora più in alto, sembra che l’affare sia più vicino che mai.

Calciomercato Milan, il dopo Calhanoglu arriva dal Real Madrid: Isco

Si tratta del 29enne spagnolo Isco. Il nome più vicino a Milano per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, reduce della perdita del turco, è quello del giocatore del Real Madrid. Un giocatore che negli anni passati sembrava irraggiungibile, ma che adesso potrebbe bastare un’offerta da 20 milioni di euro per convincere la squadra delle Merengues.

A 29 anni e con un contratto fino al 2022, i pezzi potrebbero andare bene. A quanto pare il giocatore non rientra al 100% nei progetti di Carlo Ancelotti e, se deve lasciare Madrid, la piazza migliore è Milano. Consiglio di mister Ancelotti, che è stato legato al club del Diavolo per tanti anni.

A Milano hanno valutato anche l’alternativa a Isco, che arriva dall’Olanda. Si tratta Dusan Tadic, capitano e stendardo dell’Ajax, ma Marc Overmars, direttore sportivo alleato, ha chiarito la posizione del club al riguardo al Telegraaf : “Non è in vendita. Non c’è possibilità che se ne andrà”. Il nuovo numero 10 dei rossoneri potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, c’è da valutare il proprio spazio al Real e le altre offerte. Sicuramente a Milano potrebbe diventare una vera e propria bandiera. Intanto il club di Via Aldo Rossi ha fatto la sua offerta.