Calciomercato Juve, Cherubini:”Ronaldo? Nessun segnale d’addio”. Nedved apre a Dybala

Calciomercato Juve: è tempo di rinnovi. Dopo la fine del campionato, in casa della Vecchia Signora, i dirigenti pensano a come impostare la rosa per la prossima stagione. Orfana di una finale di Champions League da ormai quattro anni, la società di via Druento intende rifarsi del tempo perduto. E prima di acquistare occorre trattenere i pezzi pregiati, Dybala e Ronaldo in primis, a patto che, ovviamente, abbiano ancora intenzione di rimanere per dare una mano alla causa bianconera.

Calciomercato Juve, Cherubini parla di CR7

In conferenza stampa, il nuovo dirigente juventino ha rilasciato queste importanti dichiarazioni su Cristiano Ronaldo: “Non c’è nessun segnale da parte di Cristiano Ronaldo in merito al fatto che si debba parlare di un trasferimento. Non c’è nessun segnale nemmeno da parte della Juventus. Stiamo parlando di un giocatore che è sceso in campo 44 volte segnando 36 gol. I numeri non sempre dicono tutto ma nascondono molte verità, siamo contentissimi che Ronaldo appena terminato il periodo di riposo si aggregherà alla squadra“. Ronaldo e Juve ancora insieme, sembra.

Nedved: “Dybala? Al suo rientro parleremo del rinnovo”

A margine della conferenza stampa convocata per presentare i nuovi manager della Juve, Nedved ha speso alcune parole sul caso Dybala, assicurando che: “Cherubini è in contatto con lui e con il suo procuratore Antun. Sarà uno dei primi a rientrare: appena tornerà a Torino, parleremo con lui e il suo agente da dove avevamo interrotto“. Il calciomercato Juve entra nel vivo. Il ritorno di Max Allegri ha dato nuova fiducia all’ambiente, che spera in un rinnovo di due pilastri importanti, che hanno reso grande il club negli ultimi anni.