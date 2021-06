Juve, Cristiano Ronaldo e la decisione finale: incontro con Mendes?

Juve, Cristiano Ronaldo giunge alle fasi finali e adesso è il momento di prendere la decisione finale. Dopo l’eliminazione da Euro2020 le sorti con la maglia bianconera debbono essere definite chiarendo ogni intenzione. Al momento sembra che tutte le ipotesi suggerite siano ancora aperte, ma ancora per poco. Fissato a breve un incontro tra la società sportiva bianconera e il procuratore sportivo portoghese Jorge Mendes, in modo da far chiarezza sul futuro di CR7.

Juve, Cristiano Ronaldo: nessuna presa di posizione dai club?

Secondo le ultime direttive la situazione di Ronaldo e il suo futuro in maglia bianconera risultano ancora in stand by. Nessuna presa di posizione da parte dei club. Le parole di CR7, lo scorso 14 giugno in conferenza stampa: “Qualsiasi cosa succederà sarà per il meglio, a prescindere se resterò alla Juventus o andrò via“. A seguito del rientro di Max Allegri alla Juve, CR7 potrebbe anche cambiare prospettiva.

Il futuro di CR7

Non manca molto alla decisione finale in cui Cristiano Ronaldo dovrà scegliere se salutare la società bianconera o magari stringerle ancora la mano. La soluzione sarà dettata dalle logiche di mercato soprattutto dopo il termine di questo Europeo. Cr7 è un giocatore che sia dal punto di vista economico che tecnico può seriamente mettere in difficoltà un club, insomma non è alla portata di tutti! Le squadre interessate restano: Psg, Manchester United e Real Madrid.