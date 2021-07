Si arricchisce di novità il Calciomercato Juventus, scommessa brasiliana per l’attacco di Max Allegri. I bianconeri pensano ad un sostituto di Cristiano Ronaldo, nel caso quest’ultimo abbandonasse Torino. L’ultima idea è Kaio Jorge.

Calciomercato Juventus, scommessa brasiliana per l’attacco

La società della Vecchia Signora ha deciso di muoversi a gettone per continuare a rafforzare la propria rosa in vista della ripresa della Serie A, alla rincorsa dello scudetto. Non solo, il “sogno” bianconero principale resta quello di mettere le mani sulla Coppa dalle lunghe orecchie. Ma per ottenere risultati sarà necessario migliorare il livello agonistico, per farlo sarà importante rinforzare la squadra a Massimiliano Allegri.

La Juve necessità di rinforzare il reparto offensivo, ha in questo caso l’intenzione di lanciare un nuovo calciatore che possa migliorare il proprio organico. Ed è proprio la Juventus che ha intenzione di lanciare Kaio Jorge, attaccante brasiliano di 19 anni del Santos. Il brasiliano ha attirato l’attenzione di numerosi club sia in Italia che in Europa. Qualche settimana fa è stato accostato anche al Milan. Adesso che inizia ad attirare l’attenzione di diverse squadre di alto livello, la corsa all’attaccante diventa più dura e bisogna anticipare la concorrenza sui tempi.

L’attaccante è stato autore di 2 gol e 3 assist in 15 partite la scorsa stagione; definito già giovane talento brasiliano. E’ dotato di buon movimento è può essere utilizzato su tutto il fronte offensivo. Possiede grande visione di gioco, di conseguenza buon tiro, preciso. Grazie alle sue caratteristiche tecniche e i suoi risultati, nonostante la giovane età, è diventato un giocatore ricercato. Il Milan lo corteggia da un po’, nella lotta si è inserita anche la Juve. Il valore attuale di Kaio Jorge è di 12 milioni di euro, ma il Santos potrebbe chiedere anche di più per dire addio al proprio gioiello.