Grande incontro oggi a Roma, Spinazzola a Trigoria con Mourinho, i due hanno avuto il primo confronto. Fresco di operazione al tendine di Achille, il giocatore è già tornato in capitale.

Ieri era in Finlandia, per l’operazione al tendine che lo costringerà a stare fuori dai giochi per diversi mesi, ma non si perde d’animo. Leonardo Spinazzola è già sul posto di lavoro. Oggi alle ore 14.15 è sbarcato con un volo privato all’Aeroporto di Ciampino. Il terzino sinistro degli Azzurri subito dopo lo sbarco è stato accompagnato a Trigoria dove ad aspettarlo c’era José Mourinho. Lo neo allenatore della Roma ha voluto parlare con l’ex juventus per dargli forza e spirito necessario per affrontare il periodo di recupero. Lo Special One ha pensato di caricarlo in vista della riabilitazione che sarà lunga e non semplice. Ma le speranze di un presto rientro ci sono tutte. A Roma è attesissimo già il suo ritorno sul campo. Questo tipo di infortunio presenta dei tempi di recupero lunghi, che vanno dai 4 ai 6 mesi.

Spinazzola, infortunatosi durante la gara dei quarti di finale degli Europei, tra Belgio-Italia, ha subito l’operazione in Finlandia, al Neo Hospital, ed è stato il dottor Lasse Lempainen, allievo principale del professor Orava, considerato il numero uno del mondo per la cura dei tendini ad eseguire l’intervento.

Spinazzola questa sera doveva essere al Wembley Stadium per la semifinale Italia-Spagna, purtroppo sarà costretto a casa, ma ha già provveduto a dare una spinta ai compagni. Il 28enne ha dichiarato: “Per questa sera ho mandato un messaggio in privato ai miei compagni di squadra”.