Calciomercato Lazio, preso il baby prodigio Luka Romero

Calciomercato Lazio, preso Luka Romero dal Mallorca. Un colpo in prospettiva per il ds Igli Tare. Dopo il ritorno a casa di Felipe Anderson infatti, arriva un altro esterno offensivo in casa biancoceleste, per adeguare la rosa al modulo preferito dal tecnico Maurizio Sarri. Si tratta di Luka Romero, argentino classe 2004 che può giocare su entrambe le fasce. L’accordo tra le due società e tra la Lazio e l’entourage del giocatore era stato già raggiunto giorni fa. Lunedì mattina effettuerà le visite mediche di rito in Paideia per poi aggregarsi al resto della prima squadra ad Auronzo di Cadore.

Chi è Luka Romero: il colpo in prospettiva del calciomercato della Lazio

Nonostante la giovane età, gli apprezzamenti per lui non mancano. In Messico, è stato addirittura definito il “nuovo Messi” per via della statura, Romero è alto infatti 165 centimetri, e per le caratteristiche tecniche. È stato il più giovane esordiente nella Liga: debuttò contro il Real Madrid a soli 15 anni e 219 giorni. Ora spetterà al mister Sarri il compito di dargli fiducia e continuità in campo, in modo che possa esprimere le sue qualità. I tifosi biancocelesti sognano in grande e la dirigenza spera di aver trovato la gallina dalle uova d’oro.