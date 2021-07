Amichevoli Lazio estate 2021: tutti gli impegni precampionato dei biancocelesti

La Lazio del neo allenatore Maurizio Sarri è pronta per cominciare una nuova stagione che partirà ufficialmente sabato 10 luglio con la partenza per i ritiro di Auronzo di Cadore (Belluno), dove i biancocelesti rimarranno fino al 28 luglio, per poi fare un secondo ritiro dal 2 al 7 agosto in Germania (Marienfeld). Sotto le tre cime di Lavaredo non ci saranno i nazionali italiani Acerbi ed Immobile e l’argentino Correa impegnati nelle finali dei campionati Europei e Copa America rispettivamente contro Inghilterra e Brasile: per loro appuntamento ad inizio agosto per la seconda fase della preparazione.

Intanto il club capitolino ha ufficializzato le amichevoli di luglio che saranno quattro: il primo test verrà disputato sotto le Tre Cime di Lavaredo sabato 17 luglio contro la squadra locale dell’Auronzo; martedì 20 sarà la volta del Belluno, formazione di Serie D che in realtà lo scorso mese si è fusa con San Giorgio Sedico e Union Feltre, per il nuovo nome Dolomiti Bellunesi. Venerdì 23 e martedì 27 si salirà di livello visto che Milinkovic e compagni affronteranno due club di Serie C, ovvero Triestina e Padova, con quest’ultima che a giugno ha perso la finale di playoff contro l’Alessandria per la promozione in serie cadetta.

Tutte e quattro le gare si disputeranno alle ore 18.30, su richiesta del mister Maurizio Sarri, che preferisce giocare a quell’ora, quando farà meno caldo; invece per quanto riguarda gli ingressi ad allenamenti e partite, al momento, sarà libero, con una capienza che si aggira intorno alle 500-600 persone.

Sicuramente ci sarà almeno un altro test nel mese da agosto, che però verrà ufficializzato in seguito.

Amichevoli Lazio estate 2021

Sabato 17 luglio

Ore 18:30: Lazio-Auronzo

Martedì 20 luglio

Ore 18:30: Lazio-Dolomiti Bellunesi

Venerdì 23 luglio

Ore 18:30: Lazio-Triestina

Martedì 27 luglio

Ore 18:30: Lazio-Padova