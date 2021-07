Calciomercato Lazio: PSG su Correa, possibile uno scambio

Calciomercato Lazio. Si è tornato a parlare, nelle ultime ore, della possibile partenza di uno dei pezzi pregiati della rosa biancoceleste, Joaquín Correa. Per l’attaccante argentino si è infatti rifatto sotto con gran decisione il Paris Saint Germain, che sta praticamente monopolizzando il mercato europeo. Nell’eventuale trattativa per Correa, i francesi potrebbero inoltre inserire un’importante contropartita, che troverebbe il gradimento sia della Lazio che del tecnico Sarri.

Calciomercato Lazio, possibile scambio Correa-Sarabia

Il Paris Saint Germain è inarrestabile. I parigini, dopo gli acquisti di Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma, non hanno alcuna intenzione di fermarsi, e continuano a sondare il mercato alla ricerca di grandi colpi per rinforzare una rosa a questo punto già straordinaria. L’obiettivo, dopo una stagione incredibilmente deludente caratterizzata anche da un clamoroso secondo posto in campionato, è quello di ritornare immediatamente a vincere, con la speranza di conquistare finalmente quella Champions League persa nelle ultime due stagioni prima in finale contro il Bayern Monaco e poi in semifinale contro il Manchester City. Tanti ancora dunque gli obiettivi di mercato dei francesi, che sono ora tornati in forte pressing su Joachín Correa.

Il giocatore argentino, dopo tre stagioni con la maglia della Lazio caratterizzate da 30 gol in 117 presenze, sembra ormai destinato a lasciare i biancocelesti. Con la grande chiamata del Paris Saint Germain, e con la questione Luis Alberto al momento in stand-by, la prima grande partenza in casa Lazio dovrebbe essere quella dell’attaccante ex Sampdoria e Siviglia, per cui la dirigenza francese sarebbe disposta a mettere sul piatto circa 18 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante spagnolo Pablo Sarabia, che negli ultimi Europei ha dovuto saltare causa infortunio la semifinale poi persa ai rigori dalle Furie Rosse contro l’Italia. Dopo una prima offerta di 12 milioni, poi salita in un secondo momento a 15, il PSG mostra dunque di voler venire incontro alle richieste della Lazio, offrendo come contropartita l’ala offensiva spagnola, sotto la Tour Eiffel dal 2019. Non resta che attendere i prossimi giorni per ulteriori sviluppi.