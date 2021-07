Lazio: Luis Alberto vuole raggiungere Inzaghi all’Inter!

La situazione Luis Alberto sta lasciando i tifosi della Lazio col fiato sospeso. La situazione è tesa e la società è indispettita dal comportamento dello spagnolo. Si aggiunge il clima infuocato dei tifosi biancocelesti che stanno inondando il profilo Instagram del calciatore con commenti pieni di rabbia. Gli chiedono chiarezza e sincerità, aggiungendo “se resti qui per farci un favore, vai pure via ma portaci un’offerta”. Il problema è proprio qui: Lotito chiede 50 milioni di euro. Il classe 92′ è richiesto da molte squadre ma nessuna offrirà questa cifra al presidente biancoceleste.

Luis Alberto-Inter: cosa c’è di vero?

Negli anni alla Lazio, Luis Alberto si è affermato come uno dei migliori centrocampisti del globo. E buona parte del merito è di Simone Inzaghi che gli ha costruito la squadra attorno e letteralmente gli ha cucito addosso un nuovo ruolo. E proprio da Inzaghi vorrebbe tornare Luis Alberto. Lo spagnolo vorrebbe di nuovo lavorare con l’allenatore piacentino e viceversa. Ma, si sa, l’Inter ha problemi finanziari seri e i 50 milioni chiesti da Claudio Lotito sono un miraggio. I neroazzurri sono impegnati con le uscite – nel frattempo ufficiale Joao Mario al Benfica – e prima di acquistare hanno bisogno di fare cassa. Sicuramente sarebbe un tassello importantissimo per lo scacchiere neroazzurro ma resta utopia.

Lo spagnolo, che compirà 29 anni a settembre, è stato offerto al Milan. La società biancoceleste è rimasta delusa dal comportamento del numero 10 e vuole cederlo per fare cassa. I rossoneri si sono mostrati molto interessati al fantasista della Lazio ma non potranno andare oltre un prestito con opzione sul riscatto. E le cifre non saranno sicuramente quelle chieste da Lotito: al massimo Paolo Maldini arriverà a 30/35 milioni di euro. E per queste cifre il presidente della Lazio non si siede nemmeno a trattare. Situazione molto complessa con la Juve e il Siviglia sempre vigili sullo sviluppo della vicenda.