Milan, avanti con Calabria fino al 2025. Juve: si bussa in casa Lazio

Calciomercato Milan e Juve: le nuove rose prendono forma. Le due società sono impegnate non solo sul fronte acquisti ma anche a confermare i giocatori di livello. Il Diavolo ha deciso di rinnovare la fiducia nei confronti di Calabria, rinnovandogli il contratto. La Juve, se da un lato attende Dybala e Ronaldo per confermare un prolifico tandem d’attacco, dall’altro si guarda intorno in cerca di nuovi elementi.

Calciomercato Milan: con Calabria il matrimonio prosegue. Giroud in arrivo.

Il Diavolo sempre più nel segno di Davide Calabria. Il difensore si accinge a diventare la nuova bandiera rossonera. Infatti sta per iniziare la sua ottava stagione con la prima squadra agli ordini di mister Pioli. E’ stata resa ufficiale, nella giornata di ieri, una nota con cui il club ha comunicato il rinnovo del suo contratto fino al 2025. Per il terzino arriva anche un sostanzioso aumento di ingaggio: da 1 milione il suo stipendio è stato aumentato fino a 2,6 milioni. Grande soddisfazione da entrambe le parti, per il felice esito della trattativa. Maldini opera anche per l’approdo di Giroud a Milanello: accordo vicino.

Juve: tra rinnovi e nuove suggestioni

In casa Juve, invece, ancora non sono stati ufficializzati i rinnovi tanto attesi dai tifosi. La dirigenza ha incontrato Jorge Mendes, per parlare del rinnovo di Cristiano Ronaldo. Discorso avviato anche con Dybala: la società gli ha proposto un prolungamento del contratto con uno stipendio da 10 milioni di € a stagione. Il centravanti ha sempre dichiarato di sentirsi felice in bianconero. Ma prima di voler firmare, intende interloquire con Max Allegri per capire che ruolo avrà nella Juve che verrà. Il prossimo anno sarà anche quello dei Mondiali in Qatar e la “Joya” intende essere convocato. Per rientrare nella rosa argentina, però, dovrà disputare un campionato all’altezza, e tutto dipende anche dalle intenzioni che il tecnico nutre nei suoi confronti. Sul fronte arrivi la Vecchia Signora ha chiesto Luis Alberto alla Lazio, che si è fatta timidamente avanti per avere notizie su Bernardeschi. In questo caso il dialogo è ancora in una fase embrionale, perchè bisogna capire le intenzioni del giocatore attualmente concentrato sulla finale di Euro 2020.