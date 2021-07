Calciomercato Milan, vicinissimo l’accordo per Giroud

Calciomercato Milan. Con la stagione dei rossoneri che inizia ufficialmente oggi, con il raduno della squadra a Milanello e il primo allenamento nel pomeriggio, prosegue senza sosta il lavoro sul mercato dei dirigenti rossoneri per regalare rinforzi di livello a Pioli. Stando alle voci delle ultime ore, sarebbe finalmente in dirittura d’arrivo la trattativa per l’acquisto di Olivier Giroud.

Calciomercato Milan, l’accelerata per Giroud

Il mercato del Milan, caratterizzato dalle dolorose partenze a zero di Donnarumma e Çalhanoğlu, si è per ora concentrato quasi esclusivamente sul riscatto di alcuni elementi importanti della rosa, primo fra tutti quello di Tomori, mentre la questione legata al rinnovo di Kessié è ancora in ballo. Con il raduno al via oggi, la società ha però intenzione di mettere al più presto a disposizione di Pioli quei rinforzi necessari anche e soprattutto in vista del ritorno in Champions League. Va letta in questo senso l’accelerata delle ultime ore per Olivier Giroud, da tempo obiettivo numero uno per l’attacco rossonero.

L’attaccante francese classe 1986, al Chelsea dal 2018 e fresco campione d’Europa con i Blues, sembrava, già un mese fa, vicinissimo al Milan, ma l’inaspettato rinnovo per un altro anno del contratto ormai in scadenza con il club inglese aveva inevitabilmente complicato i piani di Maldini e Massara, che hanno visto sfumare la possibilità di prelevare il centravanti a parametro zero. L’accordo con il giocatore, sulla base di un biennale da 4 milioni a stagione più bonus, era però ormai stato trovato da tempo, motivo per cui il Milan ha atteso, convinto dell’esito positivo della trattativa. Il tempo però stringe, e per consegnare a Pioli il tanto atteso vice Ibrahimovic i rossoneri sembrano pronti a venire incontro alle richieste del Chelsea versando così agli inglesi un piccolo indennizzo. Una mossa probabilmente decisiva, che dovrebbe portare in tempi brevi alla chiusura dell’affare.