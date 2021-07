La scomparsa di Raffaella Carrà ha segnato anche il mondo del calcio. Grande tifosa e appassionata di sport, la cantante questa sera riceverà una dedica speciale. Prima della gara degli Europei, Italia-Spagna, omaggio alla regina della Tv.

Europei, Italia-Spagna: omaggio a Raffaella Carrà

L’iniziativa parte dalla FIGC che ha chiesto, e ottenuto, dalla Uefa, l’autorizzazione al ricordo della diva romana, scomparsa il 5 luglio. Il comunicato ufficiale: “Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale Raffaella Carrà, vera e propria regina della televisione italiana morta ieri all’età di 78 anni. Per omaggiarla, la FIGC ha chiesto e ottenuto dalla UEFA di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate“.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha poi dichiarato: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria ascoltando la sua musica carica di energia”.

Un riscaldamento “speciale” quello di questa sera a Londra, allo Stadio Wembley, mentre i giocatori italiani e spagnoli eseguiranno il riscaldamento pre-match. “A far l’amore comincia tu” è un brano di fama mondiale che negli anni è stato tradotto in numerose lingue. Non solo, la canzone di Raffaella Carrà è stata anche inserita nella colonna sonora del film “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore dell’Oscar.