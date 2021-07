Cagliari: finalmente arriva il neroazzurro!

Per il Cagliari è ufficiale l’arrivo del neroazzurro. Dopo il primo contatto a inizio settimana è arrivato anche il momento della firma sul contratto: il Cagliari coprirà il 100% dell’ingaggio di Dalbert – 1,8 milioni di euro. L’operazione si chiude in prestito con diritto di riscatto fissata sui 6-7 milioni di euro. L’esterno brasiliano, prima di accettare il Cagliari, ha rifiutato molte destinazione estere come il CSKA di Mosca, Spartak Mosca, Fenerbache e Trabzonspor. Nello specifico i turchi avevo offerto all’Inter un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, trovando l’accordo. Ma non col calciatore che ha preferito aspettare per una destinazione più adatta. Ed eccola: Dalbert Cagliari ci siamo!

Per Dalbert Henrique Chagas Estevão, meglio noto come Dalbert, è arrivato l’ennesimo prestito. Arrivato all’Inter nel 2017 dal Nizza, l’esterno ha deluso. Coi neroazzurri è sceso in campo solo 24 volte in due anni. Sbarcato a Milano come il nuovo Maicon, il brasiliano non è mai riuscito a imporsi con la casacca dell’Inter. Dal 2019 è stato in prestito prima alla Fiorentina – dove si è reso protagonista di una buona stagione con 31 presenze – e poi lo sciagurato prestito al Rennes. Ai francesi sbarca in prestito con opzione di riscatto, ma colleziona solo 17 presenze e il Rennes ha deciso di non versare i 12 milioni stabiliti per il riscatto. Ora ennesimo prestito al Cagliari, che l’Inter si augura possa tramutarsi in trasferimento definitivo.

Per l’Inter oltre all’affare Dalbert col Cagliari, coi sardi c’è ancora in piedi l’operazione Nainggolan. Il belga continua a chiedere la buonuscita ai neroazzurri, che preferirebbero non concedergliela. Giulini, nel frattempo, ha messo a segno l’ennesimo colpo in entrata dall’Inter dopo gli affari Godin e Nainggolan negli scorsi anni. Gli affari fra Cagliari e Inter, insomma, continuano, favoriti dal buon rapporto fra le società – vedasi anche l’affare Barella. Per Barella, intanto, arrivano le offerte di Liverpool e Atletico Madrid.