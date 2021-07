Inter: il Liverpool presenta un’offerta per il centrocampista!

Dopo un Europeo da protagonista – con il bellissimo gol al Belgio – Nicolò Barella si prepara a un’estate molto intrigante. Ad aver messo gli occhi su di lui è il Liverpool di Klopp. Dall’Inghilterra arrivano voci secondo cui il Liverpool abbia già presentato un’offerta da 70 milioni per il centrocampista sardo. Il classe 97′ è valutato da Tranfermarkt 65 milioni di euro ma per l’Inter il valore è sui 90 milioni di euro. Ma nel frattempo l’offerta dei Reds stuzzica la società neroazzurra che ha grandissimo bisogno di liquidità.

Barella è arrivato all’Inter nel 2019 dal Cagliari in prestito (a 12 milioni di euro) più obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e altri 12 legati ai bonus. Nicolò con l’Inter è sceso in campo 87 volte mettendo a segno 7 reti – fra cui quella decisiva alla Juve quest’anno. Le ottime prestazioni coi neroazzurri gli hanno fatto conquistare la titolarità con la nazionale azzurra e con gli azzurri si è confermato. Euro2020 ha consacrato Barella a livello mondiale come uno dei migliori centrocampisti in circolazione. E il Liverpool anche si è reso conto che Nicolò potrebbe essere il centrocampista del futuro e non ha perso tempo: pronti per l’Inter 70 milioni cash e subito.

Per i neroazzurri Nicolò Barella è incedibile. E, soprattutto, l’Inter a queste cifre non si siede nemmeno a trattare: meno di 100 milioni non verranno accettati. In caso di clamorosa cessione, l’Inter potrebbe tutelarsi con Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio ha chiesto la cessione e vorrebbe lavorare nuovamente con Simone Inzaghi. In caso di offerta clamorosa del Liverpool vicina ai 100 milioni, l’Inter potrebbe offrirne 35/40 alla Lazio per lo spagnolo classe 92′. Nel frattempo Barella si gode le meritate vacanze: dopo la vittoria del campionato anche l’Europeo. Un’estate da sogno per il centrocampista sardo che ora, nonostante le voci di mercato, punta al rinnovo con i neroazzurri, chiedendo un adeguamento.