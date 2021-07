Futuro Cristiano Ronaldo, Danilo conferma: “Sarà ancora con noi”

Continua a tenere banco il futuro Cristiano Ronaldo, con il portoghese in queste ore in vacanza dopo l’eliminazione da Euro2020. Il suo compagno di squadra, Danilo, rivela quale destino aspetta il numero 7 bianconero.

Mentre nel Vecchio Continente si giocherà la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra, in Sud America continua la Copa America. L’evento continentale organizzata dalla CONMEBOL vedrà domenica 11 luglio sfidarsi per il titolo Argentina e Brasile. Tra le fila dei verde oro ci sarà anche una conoscenza del calcio italiano e della Juventus, Danilo. Il difensore brasiliano, fino a questo momento ha disputato ottime prestazione in Copa America. A tal proposito è stato raggiunto da La Gazzetta dello Sport, lasciandosi andare a molte considerazioni.

Danilo e futuro Cristiano Ronaldo: “CR7 ancora con noi. Gabriel Jesus? Lo porterei alla Juve…”

Danilo nel corso della sua stagione bianconero ha stupito i tifosi bianconeri e ora è arrivata la sua conferma in Copa America. Il difensore giocherà la finale contro l’Argentina, sperando di riuscire ad alzare l’ambito trofeo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, però, Danilo ha parlato della Serie A e della sua voglia di tornare a Torino: “Grazie alla Serie A sono migliorato tanto e diventato più completo. Sono molto felice alla Juve. Sono soddisfatto della mia carriera finora, ma non è ancora il momento di guardarsi indietro: voglio vincere col Brasile e poi tornare a Torino per aiutare la Juve a riconquistare lo scudetto“.

Parole d’amore per la Vecchia Signora che ha visto il ritorno di Max Allegri in panchina. Danilo si è detto felice del suo arrivo: “Sono curioso e molto motivato. Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose“. Per la Juventus del futuro resta l’incognita CR7, che ancora non ha detto nulla sul suo futuro. Ora il lusitano si trova in vacanza dopo la cocente eliminazione da Euro2020 contro il Belgio. Ronaldo, però, nonostante le notizie lo vogliano lontano dallo Juventus Stadium, non ha rilasciato nessuna dichiarazione. Il difensore brasiliano, però, ha rivelato dove giocherà il prossimo anno: “Cristiano? Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione“.

Una dichiarazione che fa ben sperare i supporters della Vecchia Signora, chissà che non abbia ragione. Intanto si parla di un possibile prolungamento di contratto di CR7 con la Juve.