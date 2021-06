Cristiano Ronaldo senza freni, da Courtois una parolaccia in italiano

Cocente delusione per Cristiano Ronaldo, eliminato con il Portogallo dal Belgio. Una furia a fine gara CR7, mostratosi parecchio nervoso. Addirittura il lusitano ha gettato a terra, più volte, la fascia da capitano e presa a calci. Lo conosciamo, è un campione che non accetta mai di perdere, specialmente quando è consapevole che la colpa non è sua, ma degli altri. Decisivo il gol di Thorgan Hazard nel primo tempo. Lukaku e compagni nella ripresa difendono il vantaggio con il Portogallo che ha colpito il palo con Guerreiro all’83esimo.

Cristiano Ronaldo a Courtois: “C**o eh?”

Parecchio nervoso, CR7, a fine gara è andato vicino al portiere avversario, Courtois. Lo sguardo di chi aveva voglia di sfogare tutta la delusione per il risultato del match, specialmente per la sua voglia di stabilire un nuovo record. Così, una volta vicino al portiere del Belgio, Ronaldo si è lasciato andare in un nitido italiano, dicendo: “Cu** eh?“, aggiungendo subito dopo: “Oggi non voleva proprio entrare“. Uno scambio di battute concluso con fairplay dal portoghese, che ha augurato “buona fortuna” al portiere dei Diavoli Rossi. La prestazione di Ronaldo contro il Belgio è stata tutt’altro che la migliore con la maglia della Nazionale, ma il CT Santos non ha nulla da recriminare al suo uomo simbolo: “Cristiano ha segnato cinque gol nel torneo, stavolta non ha segnato ma è stato un vero capitano in tutti i sensi“.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today." 🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle…#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

Le parole di CR7 sui Social

Dal canto suo il portoghese è tornato oggi a parlare via social: “Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e siamo usciti dal torneo prima di quanto volevamo. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per confermare il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi. I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che riponevano in noi. Non è stato possibile arrivare dove tutti volevamo, ma ecco il nostro sincero e profondo ringraziamento. Congratulazioni al Belgio e buona fortuna a tutte le squadre che restano nella competizione. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo“.

Ora un periodo di vacanza e poi Cristiano Ronaldo deciderà il suo futuro. Se sarà ancora bianconero o andrà dritto verso nuove destinazioni.