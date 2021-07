Giroud Milan, finalmente la firma: “Io in rossonero? Mi sento perfetto”

Il francese Giroud giunge finalmente in casa Milan, tanta esperienza e qualità scelta a pennello da Massara e Maldini. Prenderà il posto in attacco e Pioli ne è felice, estimatore del giocatore classe 1986. Giunto in casa rossonera, da ex punta Chelsea, ora la firma è imminente. Giroud termina i test all’Ambrosiana, con autografi e selfie concessi ai tifosi che lo hanno atteso all’esterno della struttura: “Come mi sento con i colori del Milan? Bene, perfetto. Forza Milan“.

Giroud, Milan: presente anche Pioli?

In mattinata il centravanti nativo di Chambèry conclude le visite mediche di routine. A breve incontrerà i dirigenti rossoneri per il nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi. Il ct rossonero, Stefano Pioli, desidera essere presente all’evento. Olivier inizia il suo percorso in maglia rossonera come attaccante, una valida spalla per il portoghese Ibrahimovic.

L’anticipazione del Milan Store: maglia numero 9?

Qualche informazione trapela dallo Store Milan riguardo la possibilità di indossare la maglia numero 9 per l’ex Chelsea. Giungendo nella sezione dedicata alla personalizzazione delle maglie, ove si può scegliere una qualsiasi tipologia di giocatore, compare anche Olivier Giroud. A quest’ultimo viene dedicata la maglia numero 9, un numero indossato negli ultimi anni (dopo Inzaghi) da attaccanti a cui non ha portato nessun ‘beneficio’. Una sorta di maledizione?.

