Milan-Pro Sesto, primo test stagionale per i rossoneri. La squadra di Pioli si è ritrovata a Milanello per preparare la prossima stagione e affronterà la prima sfida per verificare la condizione. Il match Milan-Pro Sesto, valido come amichevole, si gioca sabato 17 luglio alle ore 17 a porte chiuse a Milanello. I rossoneri sfidano la squadra lombarda che milita in Serie C e in cui gioca Christian Maldini, primogenito del direttore tecnico rossonero Paolo. Per l’amichevole mister Pioli dovrà fare a meno dei giocatori impegnati agli Europei e alle Olimpiadi. Tra i pali ci saranno Ciprian Tatarusanu ed Alessandro Plizzari. In difesa si alterneranno Andrea Conti, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernández, Matteo Gabbia e Mattia Caldara. A centrocampo, mediana con Sandro Tonali e Ismaël Bennacer con Tommaso Pobega pronto a subentrare. In attacco spazio al tridente Alexis Saelemaekers , Rade Krunic e Jens Petter Hauge dietreo l’unica punta Rafael Leao.



Le probabili formazioni di Milan-Pro Sesto

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. All. Pioli

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. All. Filippini



Dove vedere amichevole Milan-Pro Sesto, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Milan-Pro Sesto sarà trasmesso in diretta tv ida Milan TV, canale tematico dei rossoneri presente sia sui canali Sky che su DAZN. Gli abbonati Dazn avranno anche la possibilità di vedere il match in streaming gratis sulla piattaforma online di Dazn, disponibile per PC, smartphone e tablet. Si potrà vedere la partita di Milanello anche sul canale YouTube del Milan e sull’app ufficiale del club rossonero.