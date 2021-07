L’attività lavorativa intorno al mercato estivo continua senza sosta a Milano. All’Inter serve un attaccante: le due nuove idee di Marotta piacciono. Si dovrà capire quali delle due personalità è più adatta ad essere inserita nell’organico di Simone Inzaghi.

Inter, serve un attaccante: le due nuove idee di Marotta

Ieri alla Pinetina è stato svolto un nuovo vertice di mercato, l’incontro tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta porterà alla ricerca di una quarta punta, ma differente da Pinamonti. Giocatore che deve andare ad affiancare Lukaku, Sanchez e Lautaro Martinez. Le due nuove idee di Beppe Marotta sono Scamacca e Petagna.

Per quanto riguarda Scamacca, con il Sassuolo ci sono ottimi rapporti e, in prestito con diritto di riscatto, l’operazione potrebbe anche essere fattibile a fine agosto. Quindi l’Inter potrebbe avere il reparto offensivo al completo. Ma non dispiace neanche l’opzione Petagna. Quest’ultimo è molto legato al Napoli e, nel caso avesse un ruolo rispettabile nel progetto di Luciano Spalletti, potrebbe anche restare con i partenopei. La strada più semplice è quella di arrivare a Scamacca.

Sicuramente il pensiero principale della dirigenza nerazzurra è quello di trovare due centrocampisti. Al momento i nomi più caldi sono Nandez del Cagliari e Dumfries del PSV. Considerando le non poche difficoltà di arrivare a questi giocatori, il club lombardo ha pensato anche ad un’alternativa: Zappacosta del Chelsea. Il club inglese però chiede una cifra alquanto alta, così l’Inter ha frenato un po’. Infine l’obiettivo di portare Bellerin a Milano non è fallito, si cerca ancora la strategia giusta per portare il giocatore dell’Arsenal in nerazzurro.