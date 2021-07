Il mercato continua e nelle ultime ore arriva un’interessante novità dall’Inter, Beppe Marotta prova a fare lo sgambetto alla Juve. Il giocatore in questione è Manuel Locatelli, attualmente del Sassuolo.Il neroverde è diventato “oggetto” di desiderio di molte società, non solo italiane, anche straniere, grazie agli Europei. Locatelli ha disputato gare di alto livello quando è stato chiamato in campo da Mister Mancini.

Inter, Marotta prova a fare lo sgambetto alla Juve

Sono mesi che la Juve ha puntato Manuel Locatelli e, dagli Europei, e con l’apertura del mercato estivo, la società bianconera ha accelerato per la trattativa. Non avendo ancora trovato un accordo, la cifra imposta dagli emiliani è alta, arrivano altre dirette concorrenti: l’Inter su tutte. Dall’Europa sono arrivate richieste da: Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United e Borussia Dortmund. L’approccio dei bianconeri è stato di proporre un prestito con opzione di riscatto che sarebbe obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League , invece i neroverdi vogliono che tale opzione sia imprescindibile.

Mentre la società della Vecchia Signora cerca la strategia migliore, si inserisce l’Inter, Beppe Marotta prova a fare lo sgambetto alla Juve. Il dirigente nerazzurro sta provando a fare i suoi scherzi. Il noto ex, Beppe Marotta, che si occupa dell’operazione, è a stretto contatto con l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. La società lombarda se ancora non ha trovato l’intesa definitiva è solo per un aspetto economico, ma a Milano stanno lavorando anche per questo. La Juve sembra in netto vantaggio per portare via Locatelli dal Sassuolo, ma l’Inter è tutt’altro che rassegnato. E’ “guerra” aperta sul mercato.