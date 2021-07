Juve, Federico Bernardeschi, orgoglio per la Nazionale: futuro incerto alla Juve

Juve – Federico Bernardeschi entra a far parte della Nazionale italiana grazie al ct Mancini, nonostante il percorso altalenante di questo anno in casa bianconera. Con gli azzurri è alta la rivalsa per Federico, costantemente presente a ogni circostanza per la sua Nazionale. In questo lungo percorso in Euro2020 porta a segno due rigori importanti, Spagna e Inghilterra. Centrocampista e attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, Federico è orgoglioso del suo traguardo: leggiamo le dichiarazioni.

Federico Bernardeschi: passione ed emozione

“Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Ringrazio i miei compagni, lo staff e tutti coloro che hanno creduto in me. Siamo sul tetto d’Europa: non potevo essere ripagato in maniera migliore. Paura di non farcela? Non l’abbiamo mai avuta. Ci abbiamo sempre creduto anche oggi. Anche dal secondo minuto. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo”

Futuro alla Juventus

Dopo un meritato trionfo con la Nazionale italiana, Federico Bernardeschi tornerà a pensare al suo futuro in maglia bianconera. A quanto pare dubbi non ce ne sono, il giocatore vuole restare a tutti i costi alla Juventus. L’obiettivo della società juventina però è un altro, occorrerebbe riuscire a vendere il giocatore, per monetizzare, prima dell’anno di scadenza del contratto.

L’incontro con il procuratore sportivo Mino Raiola potrebbe mettere in chiaro una situazione così contrapposta e aiutare le parti a una decisione finale. Qualora la società bianconera accettasse di tenere Bernardeschi, andrebbe sicuramente ridimensionato il prezzo rispetto a quello dell’attuale ingaggio. Lo scopriremo presto.