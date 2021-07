Calciomercato Lazio, Sarri pensa a Bernardeschi

Calciomercato Lazio. La società biancoceleste vuole iniziare a regalare i primi importanti rinforzi al nuovo tecnico Sarri, da due giorni in raduno con la sua nuova squadra. Tra i possibili obiettivi per rinforzare la rosa sarebbe spuntato nelle ultime ore il nome di Federico Bernardeschi, giocatore espressamente richiesto da Sarri per aumentare la batteria degli esterni offensivi a disposizione.

Calciomercato Lazio, l’idea Bernardeschi

Maurizio Sarri vuole iniziare a plasmare la sua Lazio. Il tecnico, da sempre fautore del 4-3-3, ha iniziato a chiedere al presidente Lotito giocatori che possano adattarsi al nuovo modulo. Così, è venuto fuori, nelle ultimissime ore, il nome di Bernardeschi, esterno offensivo che potrebbe inserirsi alla perfezione negli schemi del nuovo tecnico. La dirigenza biancoceleste avrebbe così già avviato i contatti per il giocatore della Juventus, trovando a quanto sembra disponibilità da parte dei bianconeri a trattare. Per portare il giocatore della nazionale azzurra a Roma, la Juve avrebbe però chiesto in cambio Luis Alberto.

Bernardeschi, una carriera da risollevare

Federico Bernardeschi, arrivato alla Juventus dalla Fiorentina nell’estate del 2017 per 40 milioni di euro, era considerato da molti come una delle future stelle del calcio italiano. Dopo essere esploso con la maglia della Fiorentina, in quattro stagioni in maglia bianconera Bernardeschi ha però enormemente deluso le aspettative, rendendosi protagonista di prestazioni quasi mai all’altezza e intraprendendo una preoccupante parabola discendente. A risollevare il morale del giocatore è arrivata però la convocazione del ct Mancini per l’Europeo, in cui Bernardeschi è riuscito a rendersi protagonista grazie al rigore trasformato nel successo dell’Italia nella semifinale contro la Spagna. Ora, sull’esterno classe 94 è dunque piombata la Lazio di Sarri, che potrebbe costituire l’occasione perfetta per il definitivo rilancio, anche se la Juventus, disposta a lasciar partire il giocatore, avrebbe chiesto in cambio il cartellino di Luis Alberto, il cui prezzo si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro e che la Lazio potrebbe decidere di cedere. Il trequartista spagnolo, grande pupillo dell’ex tecnico Simone Inzaghi e di difficile collocazione nel 4-3-3 di Sarri, non si è infatti presentato a Formello per le visite mediche di inizio stagione, il che potrebbe far pensare alla volontà, da parte del giocatore, di essere ceduto.