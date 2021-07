Juve, Max Allegri vuole completare l’attacco: scopriamo i nomi

Juve, Max Allegri risulta essere molto chiaro sul suo obiettivo in casa bianconera. Adesso occorre acquistare un attaccante che vada a completare il reparto, salvo sorprese in cui si vada a confermare Dybala, Cristiano Ronaldo e Morata. A quanto pare il presidente Agnelli ha dettato le giuste regole, occorre contenere i costi, soprattutto qualora rimasse in gioco il portoghese. Come riportato da La Gazzetta dello Sport il nome maggiormente gettonato è quello di Kaio Jorge, diciannovenne attaccante del Santos.

Juve, Max Allegri: un giovane di talento

Due strategie per portare a un gran risultato, secondo gli ultimi aggiornamenti di calciomercato bianconero, il nome maggiormente gettonato dalla società bianconera, risulta Kaio Jorge. Il Santos potrebbe dover vendere entro l’estate il giocatore per evitare di perderlo a zero nel mese di dicembre. Le alternative portano a cavalli di ritorno come Gianluca Scamacca trattato a lungo lo scorso inverno e mai realmente concretizzatosi.

La seconda scelta della società

La seconda scelta, maggiormente sicura, potrebbe puntare su di un prestito o comunque a costo nullo di cartellino. Diversi nomi piacciono al momento, come Milik e Edin Dzeko, il cui futuro alla Roma resta una grande incognita. Al momento non si esclude il nome di Mauro Icardi, che il PSG potrebbe lasciar partire in prestito se arriverà a Parigi un’alternativa credibile.