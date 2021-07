Primi passi di mercato per la Juventus, Max Allegri punta su un brasiliano per l’attacco. La Vecchia Signora continua a cercare un nuovo attaccante per il proprio organico e il mirino resta puntato sul brasiliano del City.

Juventus, Max Allegri punta su un brasiliano per l’attacco

Nonostante la società bianconera abbia possibilità su più fronti per rinforzare l’attacco, Gabriel Jesus resta uno degli obiettivi principali. Senza andare oltre, la Juve vuole fare l’indicibile per accelerare un’operazione di uscita con la quale spera di raccogliere circa 100 milioni di euro. Un tema che, sicuramente, consentirebbe di promuovere i piani dell’ente transalpino per migliorare i benefici della sua forza.

Cristiano Ronaldo, Scarpa d’Oro nell’Europeo con il Portogallo, ha un futuro incerto in vista della prossima stagione. Ed è per questo che la Vecchia Signora continua a rimescolare i nomi per il suo attacco, mettendo in luce ancora una volta un attaccante che difende i colori di una delle principali potenze europee: il City. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano inglese Sun. Jesus è ancora indeciso sul futuro e, in attesa di conoscere con certezza il suo ruolo sotto la guida di Pep Guardiola nella stagione successiva, la Juventus sarebbe lieta di offrirgli una via di fuga nel cast di Massimiliano Allegri.

Il 24enne della Seleçao è al primo posto nella lista della società italiana per sostituire Cristiano Ronaldo nel caso andasse via. Ma non è l’unica opzione per i bianconeri. Le altre alternative per attaccanti che potrebbero approdare a Torino sono: Vlahovic della Fiorentina; Moise Kean dell’Everton e Mauro Icardi del PSG.