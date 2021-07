La notizia esplosiva arriva dalla Francia. E’ il quotidiano francese L’Equipe a raccontare il retroscena tra le due società. Juventus-Barcellona, non una sfida Champions, ma scambio di attaccanti. Nuovi affari di mercato tra i due club, come già successo nelle ultime finestre d’acquisto calcistico. Questa volta è davvero interessante lo scenario: scambio Dybala-Griezmann.

Juventus-Barcellona, non una sfida Champions, ma scambio di attaccanti

Il club catalano starebbe provando l’assalto a Paulo Dybala, non sarebbe la prima volta, e sarebbe pronto a proporre Antoine Griezmann alla Juve per portare l’attaccante argentino in blaugrana. Lo riporta ‘L’Equipe’. Il francese è distante dal progetto spagnolo già da un po’, l’addio è nell’aria già da tempo e alla Juventus piace. Non è ancora chiaro se la Vecchia Signora si disponibile alla cessione del suo gioiello argentino. La proposta c’è, adesso bisognerà capire le intenzioni della Juve.

La Joya è legata alla Juve fino al giugno del 2022, un rinnovo di contratto non è ancora avvenuto, anzi, è stato soggetto di diverse difficoltà tra società e giocatore. In mancanza di rinnovo del contratto, la cifra chiesta dal procuratore è alta, un’intesa non è stata mai trovata, lo scambio potrebbe risolvere tutto. ma dipende anche dalle intenzioni del giocatore e del neo allenatore. Con Max Allegri Dybala è stato sempre uno dei migliori, potrebbe rimanere al centro del progetto quest’anno. Ma la Juventus potrebbe cederlo al Barça per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. In alternativa c’è il rinnovo di contratto, che risulta, ancora, un problema economico per le casse bianconere. La Juventus potrebbe cedere all’idea dello scambio