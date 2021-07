La Vecchia Signora si ritrova a dover sostituire anche Arthur, fresco di operazione, e che resterà ai box per almeno tre mesi. Il campionato è alle porte ma l’alternativa è stata trovata alla Juventus, il sostituto di Arthur arriva dal PSG.

Juventus, il sostituto di Arthur arriva dal PSG

L’assenza di Arthur non può passare inosservata, il tecnico bianconero sta valutando i possibili sostituti dell’ex Barcellona. Tre mesi di stop sono tanti e non si può attendere così tanto, ma la soluzione è già nell’aria di Torino. Secondo quanto riportato da Repubblica, la società piemontese sta stringendo i tempi per aggiudicarsi un nuovo argentino: Leandro Paredes.

L’argentino, che attualmente occupa le file del Paris Saint-Germain, diventerebbe un rinforzo interessante per il nucleo bianconero. L’operazione potrebbe realizzarsi con un prestito con diritto di riscatto, tutto per un calciatore che ha vinto la Copa América con la squadra dell’Albiceleste pochi giorni fa. Paredes, classe 1994, ha 27 anni, e le sue caratteristiche sono perfette per approdare a Torino. Paredes è già conosciuto in Italia, ha iniziato nel Chievo Verona nel 2014, per poi passare alla Roma l’anno successivo. La società capitolina lo ha anche dato in prestito all’Empoli per poi fargli fare ritorno in giallorosso nel 2016. L’anno dopo, Paredes, dice addio all’Italia partendo alla volta della Russia (Zenit SP) per poi finire al PSG.

Nato come trequartista, Leandro Paredes è poi diventato un bravo centrocampista, molto abile a fornire assist, ma anche a concludere. Spesso utilizzato come regista, per Max Allegri è il sostituto giusto di Arthur Melo.