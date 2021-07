Calciomercato Juventus, Luis Alberto una suggestione. Sul giocatore il Milan

Con un campionato giocato tra alti e bassi, terminato al quarto posto, la Juventus sta plasmando la squadra per tornare a vincere. Il ritorno di Allegri ha dato energia all’ambiente, dettando subito le linee guida da seguire per il calciomercato. Subito il nuovo tecnico ha voluto il rinnovo di Dybala e Chiellini, mentre per quanto riguarda Cristiano Ronaldo c’è ancora incertezza. Il campione lusitano ancora non ha dato segnali su cosa vorrà fare, ma le ultime notizie parlano di un possibile rinnovo di un anno con la Vecchia Signora. Nel mentre si cerca, quindi, di capire i propri tesserati che destino avranno, la dirigenza bianconera si muove per il mercato in entrata. Sono tanti i nomi fatti dai principali quotidiani sportivi, uno su tutti quello di Luis Alberto.

Luis Alberto, per la Gazzetta è solo una suggestione. Su di lui anche Real e Atletico, oltre al Milan

Tra i tanti protagonisti della Serie A, c’è sicuramente Luis Alberto. Centrocampista spagnolo, classe 1992, dal 2016 fa parte della Lazio. Con la squadra biancoceleste ha giocato 175 partite, condite da 35 reti. Numeri niente male per il talento iberico, finito nel mirino di molti club europei. Il giocatore è in rotta con il club di Lotito, per questo motivo la Juventus starebbe pensando al suo tesseramento per rinforzare il reparto centrale. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, però, Luis Alberto sarebbe solo un pensiero. Sì, perché al momento non è un obiettivo di mercato concreto della Vecchia Signora. L’interesse dei bianconeri per il giocatore sarebbe da considerare, per adesso, come semplice suggestione. Lo spagnolo sarebbe, invece, un obiettivo sensibile del Villarreal, che, presto, potrebbe bussare alle porte della Lazio con un’offerta. Anche Atletico Madrid e Real Madrid sarebbero sulle tracce del centrocampista iberico.

Sempre in Italia sarebbe finito nel mirino del Milan. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, il club rossonero vorrebbe superare la concorrenza della Juve inserendo nella trattativa il cartellino del difensore centrale classe 1995 Alessio Romagnoli. Resta da capire se la frattura tra Luis Alberto e la Lazio sia effettivamente impossibile da ricucire. l centrocampista offensivo spagnolo non si è presentato al raduno, tanto che Sarri lo ha definito “un problema societario”, ed oggi è stato escluso dai convocati per il ritiro ad Auronzo di Cadore. Il presidente dei capitolini lo valuta 40-50 milioni.