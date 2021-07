Live – Italia-Inghilterra 1-1, la finale degli Europei

Live – Italia-Inghilterra – La finale degli Europei –

Gli Azzurri di Roberto Mancini sono arrivati alla fine della competizione dove sfideranno gli inglesi. Segui il Live, Italia-Inghilterra, la finale degli Europei. A partire dalle ore 21 dell’11 luglio 2021.

SECONDO TEMPO

GOOOOOOOOOL!!!! Italia pareggia 1-1. Gol di Bonucci

47′ Occasione per gli Azzurri, Emerson

45′ Riprende la gara. Via il secondo tempo con palla agli inglesi

PRIMO TEMPO

45′ Fine primo tempo con l’Italia in attacco

42′ Emerson crea occasione. Nessun compagno a supporto

38′ Punizione per Italia. Sulla palla Verratti

35′ Italia riparte con Bonucci

33′ Occasione per Insigne

30′ Grande giocata di Chiesa. Palla fuori

27′ Di Lorenzo crea occasione per Azzurri

23′ Insigne si inserisce. Nessun compagno da servire

20′ Occasione Mount

17′ Riparte l’Italia con una rimessa dal fondo di Donnarumma

16′ Emerson si inserisce. Fuorigioco per lui

15′ Gli Azzurri provano a costruire. Emerson e Verratti dal centrocampo

14′ La formazione di Southgate è inarrestabile. Ancora in area di Donnarumma. Angolo

13′ Donnarumma intercetta. Italia riparte

12′ Inglesi in area, Di Lorenzo sbaglia e concede l’angolo.

10′ Ancora Inghilterra. Chiellini salva in area

8′ Rimessa per gli inglesi, Shaw.

7′ Sulla palla Insigne. Palla alta

6′ Shaw fallo su Chiesa. Punizione al limite

5′ Riparte l’Italia, fraseggio a centrocampo

3′ GOOOOOOOOLLLL! Inghilterra in vantaggio. Gol di Shaw

2′ Gli inglesi sbagliano un retropassaggio. Angolo. Sulla palla Insigne.

1‘ Kuipers fischia l’inizio. Si parte!!!!

Pronti per iniziare. Le squadre si dispongono nella propria metà campo. I primi a toccare palla sono gli azzurri con Ciro Immobile

Momento inni nazionali. Si parte con l’Italia. Poi sarà il turno degli inglesi

Squadre sul campo

Entra la coppa. A portarla in campo è l’autore dell’ultimo gol ai passati Europei: Eder .

. Cerimonia d’apertura, tra musica e balli

Squadre sul campo per il riscaldamento

Italia-Inghilterra, formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Shaw, Mount, Sterling; Kane. Ct: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Saka, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham.

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Assistenti: Van Roekel, Zeinstra (Olanda)

IV uomo: Del Cerro Grande (Spagna)

Var: Dankert (Germania)

Avar: Van Boekel (Olanda), Gittelmann, Fritz (Germania)

Italia-Inghilterra, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.



INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Phillips, Rice, Shaw; Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate

Italia-Inghilterra si sfideranno per la finale degli Europei. Una lunga scia di vittorie per entrambe le formazioni. Gli Azzurri sono arrivati fin qui dopo una fase a girone, Gruppo A, chiusa a pieno punteggio. Tre vittorie su tre: Turchia (3-0); Svizzera (3-0); Galles (1-0). Agli ottavi gli avversari sono i ragazzi dell’Austria, ma la formazione italiana chiude, anche se in sofferenza, per 2-1 il match. I quarti risultano più difficili, il Belgio di Romelu Lukaku danno filo da torcere agli uomini di Mancini, ma è l’Italia a spuntarla, 2-1. La semifinale si gioca contro gli spagnoli. Una Spagna che non molla fino ai rigori, ma con destrezza e freddezza, l’Italia si guadagna la finale.

L’Inghilterra supera la fase a gironi di misura. Su tre gare due vittorie per 1-0 (Croazia, Repubblica Ceca) ed un pareggio (Svezia; 0-0). Agli ottavi di finale gli uomini di Southgate superano 2-0 la Germania, mentre ai quarti di finale la Nazionale inglese vince con un rocambolesco 4-0 l’Ucraina di Shevchenko. Per raggiungere la finale hanno dovuto battere la Danimarca. Una vittoria sofferta e piena di polemiche. Ma gli inglesi conquistano la finale di Wembley.

I precedenti ufficiali tra Italia-Inghilterra sono otto: 5 vittorie per gli Azzurri, soltanto una per gli inglesi e 2 pareggi.



Il primo incontro risale al 1978, andata delle qualificazioni ai Mondiali, 2-1 per l’Italia. Il ritorno finisce 2-0 per gli inglesi. Ai Mondiali del 1980 gli Azzurri, superano gli inglesi per 1-0. Le due formazioni si ritrovano contro nel 1990, ai Mondiali, quando l’Italia, ancora una volta, supera l’Inghilterra per 2-1. La storia si ripete alle qualificazioni per i Mondiali del 1998, con la vittoria di misura degli italiani (1-0) all’andata, al ritorno finisce 0-0. La sfida ufficiale successiva si presenta per i quarti di finale degli Europei del 2012, 4-2 dopo i calci di rigore. Infine nel 2014, fase ai gironi dei Mondiali del 2014, l’Italia vince ancora una volta per 2-1.