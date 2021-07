Juventus: alcune notizie di mercato. Tra cessioni e rinnovi

Juventus: tra rinnovi e cessioni. In casa della Vecchia Signora non si pensa solo ad acquistare. In queste settimane si sono rincorse le voci su un probabile arrivo di Locatelli a Torino, ma per il momento la dirigenza è stata impegnata nella risoluzione di alcune questioni. A livello societario si guarda anche alla rosa del futuro. E per questo si è pensato di prolungare il contratto a Lamberto Zauli, attuale tecnico della Juve U23. In più si delineano alcuni colpi in uscita.

Juventus U23: Lamberto Zauli fino al 2022

Lamberto Zauli e la Juve u23 insime fino al 2022. Ecco il comunicato sul sito del club: “Il raduno è fissato per lunedì 19 luglio e a guidare la squadra ci sarà ancora Mister Lamberto Zauli che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2022. Per lui terzo anno in bianconero”. Il tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Personalmente sono molto contento. Abbiamo cominciato il percorso due anni fa, quando ho iniziato con l’Under 19 e poi ho proseguito dalla scorsa estate con l’U23. Il fatto di essere qui per la terza stagione mi rende molto felice: con la società si è creato un bel feeling”.

Juventus prima squadra: alcune cessioni

Cherubini in queste settimane sarà anche impegnato a delineare alcuni colpi in uscita. La rosa bianconera è infatti assai nutrita. e necessita di una sfoltita. Due i nomi che spiccano nella lista dei partenti: Merih Demiral e Daniele Rugani. Secondo quanto riportato da Sportmediaset e Tuttosport il calciatore italiano è nel mirino di Fiorentina, Bologna, Besiktas e Betis Siviglia.

Niente da fare per Aouar

Secondo il giornale Le1OSport il centrocampista che milita nell’ Olympique Lione, sarebbe conteso tra Arsenal e Tottenham. I bianconeri quindi resterebbero tagliati fuori. A questo punto la dirigenza dovrà cercare altri possibili candidati per la linea di mediana, visto che Ramsey è sul piede di partenza.