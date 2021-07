Kaio Jorge: la Juve manda una lettera al Santos

Kaio Jorge: la Juve tenta il sorpasso. La notizia, riportata da Sportmediaset, parla di una lettera che la Vecchia Signora ha inviato alla società brasiliana con l’intento di avviare una trattativa ufficiale per il giocatore. Attaccante classe 2002, il sudamericano ha attratto su di sè l’interesse anche del Milan e del Benfica. Il contratto che lo lega al club bianconero scade a dicembre di quest’anno, e Cherubini è tentato dalla possibilità di portarlo a parametro 0 allo Stadium.

Kaio Jorge: è duello a tre

Non solo la Juve. Per il gioiello carioca si registra da tempo l’interesse di Milan e Benfica. Al momento, tuttavia, tra i due ad essere in vantaggio è il Diavolo forte dell’intesa già trovata con il procuratore dell’attaccante. I portoghesi, al contrario avrebbero l’ok della società paulista ma non dello staff di Jorge. Ciò che appare chiaro è che il ventunenne è al centro di un vero e proprio giallo di mercato, infittito dall’inserimento dei torinesi.

I numeri dell’attaccante brasiliano

Nella passata stagione la punta, nel massimo campionato brasiliano, ha totalizzato 15 presenze e segnato 4 gol. Nella Coppa Libertadores 6 presenze e messo a segno 1 gol. Questi numeri fanno intravedere un futuro roseo per un ragazzo che, ad appena ventuno anni, ha giocato con continuità nel massimo campionato brasiliano e disputato varie partite nella manifestazione più prestigiosa del Sudamerica.