Maldini è scatenato: ufficiale Ballo-Tourè. Si tratta anche Kaio Jorge

Maldini è scatenato sul mercato. Dopo gli arrivi di Maignan e Giroud, il rinnovo del prestito di Diaz e gli acquisti a titolo definitivo di Tomori e Tonali, il Diavolo non vuole proprio fermarsi. Sul sito di Sportmediaset è apparso un comunicato con cui viene data l’ufficialità del passaggio di Ballo-Tourè ai rossoneri. Ulteriori rumors dicono che c’è un forte avvicinamento col Santos per l’acquisto della punta Kaio Jorge.

Maldini si assicura Ballo-Tourè: ufficiale al Milan

Il difensore francese di 24 anni Fodè Ballo-Tourè approda al Milan a titolo definitivo dal Monaco. Di origini maliane, si è accasato a Milanello firmando un contratto di quattro stagioni. Resterà alla corte del Diavolo fino al 30 giugno 2025. Ecco la nota ufficiale del Milan riportata da Sportmediaset: “Il difensore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025 e indossera’ la maglia numero 5″.

C’è anche l’accelerata per Kaio Jorge

Non solo Ballo-Tourè. Secondo il sito Calciomercato.com il Milan vorrebbe assicurarsi Kaio Jorge del Santos. L’attaccante fa gola anche alla Juve, quindi la dirigenza intende chiudere in fretta. Il club brasiliano, che ha ormai la consapevolezza di non poter trattenere il suo gioiello, lo valuta 10 milioni di €. Massara ne offre 6. Tutto fa presumere che nelle prossime settimane i contatti si intensificheranno, con i brasiliani che potrebbero abbassare le loro pretese, ed accontentarsi di una cifra inferiore, in modo da venire incontro alle esigenze della società milanista. Milan re di questa prima parte del calciomercato estivo. Visti i notevoli fondi investiti, Pioli è chiamato a dare il massimo, e a non ripetere gli errori della passata stagione che hanno portato i rossoneri a chiudere secondi.