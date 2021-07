Mario Balotelli, pronta nuova avventura in Turchia: ecco i dettagli

Mario Balotelli, dopo aver detto addio al Monza, ultimo club dove ha militato, è pronto per partire in direzione Turchia. Ormai siamo abituati a vedere Super Mario cambiare casacca ogni stagione. Il motivo del mancato rinnovo del contratto con la società lombarda l’ha spiegato molto bene l’ex tecnico, Christian Brocchi: “È sempre Mario, un ragazzo a cui voglio bene. Ci conosciamo da tanti anni. È arrivato in una realtà per lui nuova, in Serie B pensava che potesse fare sempre la differenza. A Mario bastava un pallone per fare gol ed è vero. Ma in B c’è tanto agonismo, ha avuto delle difficoltà dettate anche da degli infortuni che l’hanno condizionato all’inizio. Ci ha dato una grossa mano, ha fatto sei gol e il suo valore non è in discussione”.

Balotelli in Turchia: quale club ha deciso di puntare su di lui?

Il club in questione è l’Adana Demirspor, squadra neopromossa in Superlig, la massima serie turca. Pronto un contratto da tre anni per l’attaccante italiano che volerà in Turchia per visitare il posto e sistemare gli ultimi dettagli prima della firma. Il presidente della società Murat Sancak ha dichiarato: “Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo all’85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l’accordo allora vestirà la nostra maglia”. Balotelli è convinto che, giocando con continuità, abbia ancora la possibilità di essere considerato dal ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, in vista dei Mondiali di Qatar 2022. La Serie A turca è un campionato minore e la visibilità non è massima. Già un calciatore come Vincenzo Grifo, che milita in Bundesliga, fa fatica a trovare spazio nel gruppo azzurro. Ma Mario ha un vantaggio: da sempre ha piena stima e fiducia da parte di Mancini che l’ha voluto nella sua avventura al Manchester City. L’Adana Demirspor rappresenta l’ultimissima occasione per Super Mario di salvare una carriera con più bassi che alti.