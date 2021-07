Inter: a breve l’ufficialità della cessione dell’attaccante

Estate infuocata per l’Inter. Iniziata con l’improvviso – non per tutti – addio di Antonio Conte, sostituito da Simone Inzaghi. Si è poi passati alla dolorosissima cessione di Hakimi, che ha generato malcontento generale nella tifoseria. Si sono aggiunte le voci su un addio di Lautaro Martinez tramite le parole del suo agente. Sul punto di vista delle cessioni programmate, nessuna novità. Per Vidal zero offerte, Nainggolan non vuole andare via senza buonuscita e Sanchez non ha ammiratori. L’unico ad aver salutato è Joao Mario, andato a parametro 0 al Benfica. A breve saluterà anche un’altra punta neroazzurra: Martin Satriano. L’uruguaiano classe 2001 dovrebbe andare in prestito secco al Rayo Vallecano.

Arrivato all’Inter nel gennaio 2020, Satriano si è messo in mostra con la formazione Primavera dell’Inter, rendendosi protagonista di prestazioni di altissimo livello. E non sono passate inosservate. Varie big europee (Tottenham, Siviglia, PSG, Arsenal e Manchester City su tutte) avevano chiesto informazioni all’Inter. La risposta della società neroazzurra è stata netta: no. Il giovane attaccante è considerato un potenziale craque e la sua cessione sarebbe stata solo in prestito. Inutili gli approcci dei londinesi del Tottenham che avevano avanzato una prima proposta da 6 milioni di euro cash. A spuntarla sono stati gli spagnoli del Rayo Vallecano: Martin Satriano giocherà un anno in Spagna.

A breve saluterà un altro giovane attaccante neroazzurro: Pinamonti. Su di lui mezza serie B e varie squadre di A. E soprattutto lo Spezia ha intensificato i contatti con l’Inter. Il nodo ingaggio resta dal risolvere e solo con la partecipazione dell’Inter – che dovrebbe garantire il 50% dello stipendio – l’affare si farà. Resta molta incertezza sulla quarta punta neroazzurra, vista la situazione Pinamonti e anche quella legata a Sanchez. Il cileno non dà garanzie fisiche e lo ha dimostrato in Copa America. L’Inter è alla ricerca di una punta ma, si sa, non ci sono soldi da spendere. Resta a Marotta l’arduo compito di inventarsi qualcosa.