Si avvicina il trasferimento del secolo: addio al PSG?

Per Kylian Mbappé non sarà un’estate semplice. Il rigore sbagliato contro la Svizzera ha sancito l’eliminazione della nazionale francese da Euro 2020. E, a Euro 2020, la Francia ci era entrata con il favore dei pronostici: tutti erano convinti fosse una squadra imbattibile. Vuoi la poca considerazione degli avversari, vuoi l’arroganza di alcuni calciatori (vedasi l’atteggiamento di Pogba sul 3 gol della Svizzera), i francesi sono fuori. E il rigore decisivo lo sbaglia il calciatore più talentuoso della squadra che, ora, deve riflettere sul suo futuro. Parigi sembra stargli stretta e vorrebbe vincere la Champions League.

Mbappé: adieu Paris?

Il suo contratto scade il 30 giugno 2022 e già da qualche mese le voci di un suo trasferimento si fanno sempre più forti. Il calciatore, nel frattempo, ha comunicato ai parigini la sua decisione: non vuole rinnovare il contratto. Il PSG contrattacca proponendo a Mbappé una cifra fuori da qualsiasi logica: 50 milioni netti all’anno. Kylian è arrivato al PSG per 145 milioni più 35 di bonus nel 2017 dal Monaco (stesso anno in cui venne acquistato Neymar per 222 milioni di euro). Dal 2017 Kylian ha giocato 107 partite mettendo a segno ben 91 reti. Nel frattempo il classe 1998 ha vinto anche il mondiale – da protagonista – nel 2018 con la nazionale francese.

Ma, si sa, chi di spada ferisce, di spada perisce. Dopo aver preso a parametro 0 Donnarumma dal Milan e Wijnaldum dal Liverpool, il PSG potrebbe clamorosamente perdere a 0 il talento classe 98′. Il calciatore nutre dubbi sulla rosa parigina nonostante gli acquisti già fatti – a breve anche Hakimi – e quelli che verranno messi a segno quest’estate. E ad approfittarne potrebbe essere il Real Madrid che sogna il colpaccio a parametro 0. Già obbiettivo di mercato degli spagnoli, il francese potrebbe accettare la corte di Florentino Perez e strappare un assegno di almeno 35/40 milioni all’anno nella capitale spagnola. Interessato a lui anche Klopp, che ne vorrebbe fare l’uomo della “seconda rinascita” del Liverpool.