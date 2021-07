Mercato Fiorentina Zappacosta per la fascia destra

Mercato Fiorentina, Zappacosta sarà il titolare della fascia destra per la prossima stagione. Il mister Vincenzo Italiano ha dato il suo pieno gradimento per il calciatore ex Genoa, che a Firenze potrebbe tentare di recuperare un posto nella nazionale di Roberto Mancini.



Il laterale laziale viene da un’ottima stagione al Genoa, dove ha totalizzato 25 presenza e 4 reti. Dopo tre stagioni tra Chelsea e Roma in chiaroscuro gradirebbe Firenze come destinazione in grado di rilanciarlo personalmente. La formula con cui arriverebbe in viola sarebbe quella del prestito oneroso con la possibilità di inserire un diritto di riscatto dal Chelsea.

Questa operazione permetterà a Pradè e Burdisso di finalizzare la cessione dello scontento Pol Lirola all’OM per 12 milioni di euro, che il club di Marsiglia pagherebbe in due rate.

Mercato Fiorentina, Zappacosta per la fascia: conosciamolo meglio

Davide Zappacosta è un laterale destro di grande spinta, molto indicato per giocare a tutta fascia nel 3-5-2, ma se la cava altrettanto bene in una difesa a 4. Laziale di nascita approccia il grande calcio con l’Avellino e l’Atalanta. E’ però al Torino che esplode definitivamente, tanto da guadagnarsi un ingaggio al Chelsea. A Londra però fa fatica e tenta il rilancio alla Roma con scarsi risultati. Dopo una buona stagione a Genova sembra orientato a sposare il progetto della nuova Fiorentina di Italiano. Vanta anche 13 presenza in nazionale maggiore.