Milan, ecco le 5 cessioni per finanziare il mercato: Leao è il più importante

MILAN – si procede con calma in casa dei rossoneri, in vista le 5 cessioni che porteranno a buon punto la fase di mercato 2021/2022. L’ultimo nome della pagina riscatti è di Sandro Tonali, ora via libera per una nuova sessione di mercato. Le cifre che caratterizzano il mercato del Milan risultano abbastanza alte, soprattutto a seguito del riscatto di Tomori e l’arrivo di Maignan al posto di Donnarumma.

Milan, le 5 cessioni

L’obiettivo del Milan è crescere, con nomi, obiettivi e idee nuove. Una buona variabile quest’anno può aiutare Maldini e Massara a portare avanti diverse operazioni in entrata, ovvero le cessioni di 5 giocatori. Questi ultimi attualmente non fanno più parte dei progetti tecnici del club rossonero, ma sono ancora sotto contratto: Rafael Leao, Tommaso Pobega, Jens Pette Hauge, Andrea Conti e Mattia Caldara.

Leao, Pobega e Pette Hauge

Ecco le 5 cessioni in casa Milan in questa stagione di calciomercato estiva 2021/2022, iniziamo da Rafael Leao. Sicuramente il più importante, con numerosi estimatori anche fuori dall’Italia, che tramite l’agente Mendes cerca di trovare una buona sistemazione a meno di 30 milioni in casa Dortmund. Tommaso Pobega dopo il termine del prestito con lo Spezia, giungerà a breve nella mani dell’Atalanta con una cifra molto vicina ai 12 milioni di Euro. Jens Pette Hauge si avvicina verso la Bungesliga, Pioli non lo fa rientrare nel progetto.

Conti e Caldara

Il mercato del Milan procede con le cessioni di Conti e Caldara che permetteranno un finanziamento sul mercato (entrati al contempo a Milanello da Parma e Atalanta). Conti è seguito dalla Sampdoria, alla società occorrono non meno di 5 milioni per evitare minusvalenze. Per il secondo giocatore a seguito di un anno trascorso in panchina con problemi fisici, la concorrenza è quasi assente. Si valuterà il suo futuro.