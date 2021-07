Milan, Olivier Giroud indosserà la maglia numero 9: è UFFICIALE

MILAN – In casa rossoneri viene ufficializzato il trasferimento del francese Olivier Giroud in casa Milan, indosserà la maglia numero 9. Olivier vice campione d’Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018, è acquistato per 1 milione di euro più uno di bonus. E’ ufficiale il giocatore farà parte del club ed è annunciata la firma, sarà un contratto biennale fino al 30 giugno 2023. Il tutto dopo le visite mediche eseguite venerdì a Milano. Sfaterà la maledizione della temuta maglia numero 9?

Milan, Olivier Giroud: comunicato ufficiale

Viene ufficializzata la notizia in casa Milan, Olivier Jonathan Giroud ex Chelsea FC, sarà parte del club. L’AC Milan lo annuncia a titolo definitivo. Il francese nato a Chambéry il 30 settembre 1986 inizia a formarsi nel Settore Giovanile del Grenoble, ove esordirà in Prima Squadra nell’anno 2005. Veste le maglie di Istres e Tours, dopodiché arriva la chiamata del Montpellier in Ligue 1 con cui colleziona 85 presenze e 39 gol in due anni, vincendo il Campionato nella Stagione 2011/2012.à

Il percorso del francese

Si trasferisce all’Arsenal nel 2012, ove segnerà 105 reti in 253 partite e vince 3 FA Cup e 3 Community Shield. Nel gennaio 2018 il passaggio al Chelsea, con cui colleziona 119 presenze e 39 goal, conquistando 1 Champions League, 1 Europa League e 1 FA Cup. Esordisce in Nazionale nel novembre 2011, collezionando 110 presenze, 46 goal e vincendo il Mondiale nel 2018.