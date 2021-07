Napoli, ritorno di fiamma per Giuntoli: sponda Liverpool

Il mercato del Napoli non ha dato segnali importanti fino ad oggi. Il club partenopeo è ancora in fase di osservazione e valutazione. I problemi che ha generato il Covid-19 ha spinto le società a valutare bene ogni decisione. Spendere soldi per portare un giocatore in rosa senza che abbia un ruolo essenziale nel progetto, non ha senso. Acquisti mirati per la società di Aurelio De Laurentiis. Anche se a Napoli è ritorno di fiamma per Giuntoli.

Napoli, ritorno di fiamma per Giuntoli

Nell’attesa di decidere quale operazione di mercato portare al termine, nella lista di Giuntoli c’è un ritorno di fiamma: Kostantinos Tsimikas. Il calciatore greco, classe 1996, è attualmente un difensore del Liverpool. Purtroppo non ha trovato grandi spazi né opportunità da parte di Klopp. Il Napoli l’aveva individuato già due anni fa, quando ancora militava nell’Olympiakos, passando poi al club inglese.

L’occasione sfumata due anni fa, spinge Giuntoli a riprovarci adesso che il difensore potrebbe lasciarsi convincere. La voglia di mettersi in gioco aiuterebbe il Napoli a portarlo in Italia. Con i Reds, in due anni, conta soltanto due presenze, motivo valido per andar via. Il Napoli, che non cerca sicuramente una soluzione definitiva, vedrebbe Giuntoli chiedere Tsimikas in prestito. Il ruoto principale di Kostantinos è quello di difensore, ma le sue caratteristiche tecniche sono molto duttili, potrebbe essere impiegato anche come terzino destro.

Il giocatore ha un valore che si aggira intorno ai 13 milioni di euro, al momento il Napoli pensa al prestito, il Liverpool potrebbe accettare, considerando che non ha spazi nel progetto per il greco.