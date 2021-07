Psg, sogni di gloria per Leonardo e Al-Khelaifi

Psg, quest’anno Leonardo e Al-Khelaifi sognano in grande. La squadra parigina, nonostante i notevoli investimenti profusi, nelle ultime stagioni non è riuscita a vincere la Champions League. Un obiettivo ambizioso, che lo sceicco proprietario del club intende centrare. Con questo proposito i transalpini hanno ingaggiato, come noto, giocatori del calibro di Achraf Hakimi dall’Inter e Gianluigi Donnarumma dal Milan. Ma non intendono fermarsi qui.

Psg, non solo Sergio Ramos

Dalla Francia ieri è rimbalzata una notizia che ha dell’incredibile: il Paris Saint Germain avrebbe messo sotto contratto Sergio Ramos. Il forte difensore centrale scaricato dal Real Madrid dopo oltre 10 stagioni, avrebbe già sostenuto le visite mediche di rito, e firmato il contratto. Per sbaglio il sito della formazione francese avrebbe pubblicato un post che rivelava l’indiscrezione secondo cui l’ex capitano del Blancos utilizzerà il numero 4. Un innesto di sicuro valore per i parigini. Ma l’indiscrezione che ha dell’inverosimile è quella secondo cui Leonardo avrebbe intenzione di strappare al Manchester United l’ex juventino Paul Pogba. Per farlo approdare a Parigi servono molti soldi. I Red Devils lo valutano 80 milioni di €. Il centrocampista attualmente ne guadagna 13 a stagione più bonus. Un investimento importantissimo in nome della Champions. Ma per poter portare a termine l’affare occorre prima sfoltire una rosa attualmente in esubero. In partenza vi sarebbero: Herrera Diallo, Rafinha, Icardi Paredes, Kurzawa. I buoni rapporti con Mino Raiola, ulteriormente rafforzati dopo l’affare Donnarumma, potrebbero essere il fattore in più in grado di inserire la trattativa sui giusti binari. Le parti starebbero già dialogando. L’arrivo di Pogba costituirebbe un salto di qualità che potrebbe fare del Psg una diretta concorrente del Chelsea, campione d’Europa in carica.