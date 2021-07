La nuova squadra di José Mourinho ha bisogno di diverse soluzioni nel proprio organico, tra cui un difensore. Ma non c’è pericolo, a Roma la soluzione in difesa è un argentino entrato nel mirino della dirigenza da un po’ di tempo.

Roma, la soluzione in difesa è un argentino: Marcos Senesi

Il percorso della formazione giallorossa verso la ripresa è ancora lungo, ma la società sta facendo del proprio meglio per rinforzare l’organico allo Special One. La necessità di un difensore centrale ha spinto a guardare non molto lontano. Secondo TMW la Roma ha avviato i contatti per portare in capitale il centrale Marcos Sinesi, classe 1997, attualmente difensore del Feyenoord.

La soluzione trovata da Mou e Tiago Pinto potrebbe prendere la via della concretezza e della trattativa finale nel caso Smalling salutasse Roma. Il difensore inglese non ha risposto alle aspettative capitoline durante la scorsa stagione e Mourinho potrebbe non essere d’accordo con la sua permanenza in Capitale.

La soluzione è già pronta, Senesi è sotto il mirino già da un po’, inoltre è anche un obiettivo di altre società europee, tra queste anche qualche squadra di Serie A. Il club dei Friedkin vorrebbero accelerare la trattativa e chiudere definitivamente, le prossime settimane saranno decisive. Marcos piace molto a José Mourinho, l’argentino è capitano della Nazionale Under 20, impiegato spesso come centrale di sinistra, molto abile per il gioco impostato dal basso ma non fa mancare ottime doti aree e di anticipo. Qualità più che apprezzate da Mou, che avrebbe piacere di dare il benvenuto a Roma a Marcos.